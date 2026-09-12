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The Lancet: разные антидепрессанты по-разному влияют на вес, давление и пульс

The Lancet: разные антидепрессанты по-разному влияют на вес, давление и пульс

Ученые провели крупнейший анализ побочных эффектов антидепрессантов и выяснили, что разные препараты по-разному действуют на тело: одни вызывают заметную прибавку веса и рост давления, другие, наоборот, снижают вес и замедляют пульс.

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