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Воспитанники «Артека» впервые посмотрели шоу «Грифон»

Воспитанники «Артека» впервые посмотрели шоу «Грифон»

Шоу «Грифон» об истории Севастополя впервые показали воспитанникам детского центра «Артек», 11 июня со ссылкой на принимающего режиссера постановки Наталью Слепченко сообщил ТАСС.

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