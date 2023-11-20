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Амир Хан: «Пакьяо – единственный соперник, ради которого я вернусь на ринг. Хочу подраться с легендой»

«Если бы я дрался с Мэнни Пакьяо, то думаю, что это был бы блестящий бой. Это тот боец, на которого я всегда равнялся.

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