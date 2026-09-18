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Организатор концерта Канье Уэста назвал удаление анонса с сайта реакцией на хаос

Организатор концерта Канье Уэста назвал удаление анонса с сайта реакцией на хаос

Причиной удаления анонса концертов американского рэпера Канье Уэста с официального сайта, посвященного его мировому туру, стала «реакция на хаос» со стороны артиста.

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