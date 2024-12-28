Украина обратилась к ЕС из-за угроз Фицо прекратить поставки электроэнергии

Власти Украины в субботу, 28 декабря, обратились к энергокомиссару Евросоюза (ЕС), Европейскому энергетическому сообществу и Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-Е) после угроз о прекращении поставок электроэнергии из Словакии.
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