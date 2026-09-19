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Спорт Уик-Энд

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Овечкин ответил русофобам: «Я русский, Россия - мой дом. Когда завершу хоккейную карьеру, останусь там. Но я люблю Вашингтон, я за мир и любовь»

Овечкин ответил русофобам: «Я русский, Россия - мой дом. Когда завершу хоккейную карьеру, останусь там. Но я люблю Вашингтон, я за мир и любовь»

«Я русский. Россия - мой дом. Когда я завершу хоккейную карьеру, я, вероятно, останусь там. Мои дети планируют жить там.

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