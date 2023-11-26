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Крымская газета

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На что обращают внимание работодатели на собеседовании и причины отказа в трудоустройстве: мнение эксперта

На что обращают внимание работодатели на собеседовании и причины отказа в трудоустройстве: мнение эксперта

Конечно, профессиональные качества, образование и опыт важны. Но исследования подтверждают, что на собеседовании играет роль и общее впечатление, а складывается оно по внешнему виду, голосу, улыбке и даже по рукопожатию.

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