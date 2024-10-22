В России штрафы для управляющих компаний могут увеличить в 6 раз

В одной из партий подготовили закон, увеличивающий наказание для УК.Депутаты от ЛДПР планируют внести в Государственную Думу законопроект, который предполагает значительное увеличение штрафов для руководителей управляющих компаний за несоблюдение правил содержания и ремонта жилых домов и игнорирование требований жильцов.