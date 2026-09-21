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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске суд наказал машиниста за кражу 22 коров в метель

В Новосибирске суд наказал машиниста за кражу 22 коров в метель

Новосибирский областной суд не смягчил приговор машинисту за кражу стада коров. Инцидент произошел с 9 по 15 декабря 2024 года в Баганском районе.

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