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Салах попросил разработчиков фэнтези АПЛ не повышать его цену: «Пусть Холанд остается самым дорогим!»

– Я рад, что приношу много очков в игре, однако, я хочу попросить FPL не повышать мою цену! Оставьте ее такой, какая она есть сейчас, чтобы каждый игрок мог взять меня в команду.

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