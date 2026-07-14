Медианная зарплата курьеров в Москве достигла 150 тысяч рублей. Среднестатистический доставщик, может быть даже без знания русского языка, зарабатывае...

Медианная зарплата курьеров в Москве достигла 150 тысяч рублей. Среднестатистический доставщик, может быть даже без знания русского языка, зарабатывает сейчас на 14% больше дипломированного специалиста с высшим образованием и на 55% больше квалифицированного работника со средним профессиональным образованием.