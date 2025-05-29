США будут отзывать визы у китайских студентов, предупредил Рубио

Администрация США будет отзывать разрешение на пребывание в стране у китайских студентов. Об этом говорится в госсекретаря США Марко Рубио, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.
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