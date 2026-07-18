"Я сейчас позову кого надо!": дама в хиджабе на заправке рванула мимо очереди с матерными визгами

Геннадий Сытник Слив засчитан. Я тебе про канал "Мигранты - всё как есть" говорил, а ты шлангом прикинулся. Как всегда.

Геннадий Сытник Далеко не единожды. Последний раз речь шла о рынке в Самаре. Ты как всегда слился. А я просил тебя утереть нос автору.