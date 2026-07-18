Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Я сейчас позову кого надо!": дама в хиджабе на заправке рванула мимо очереди с матерными визгами

"Я сейчас позову кого надо!": дама в хиджабе на заправке рванула мимо очереди с матерными визгами

Русский Колоколъ Дама в черных закрытых одеждах попыталась прорваться без очереди, а когда 25 человек объяснили ей правила, она разразилась нецензурной бранью, угрозами и криками.

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Комментарии
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Геннадий Сытник
Слив засчитан. Я тебе про канал &quot;Мигранты - всё как есть&quot; говорил, а ты шлангом прикинулся. Как всегда.
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1 м.
Геннадий Сытник
Далеко не единожды. Последний раз речь шла о рынке в Самаре. Ты как всегда слился. А я просил тебя утереть нос автору.
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1 м.
ПП
Петр Петрович Канаев
Санёк, не рви жопу за свои соплеменников, она у тебя наверное как рваная грелка.
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1 м.