"Я сейчас позову кого надо!": дама в хиджабе на заправке рванула мимо очереди с матерными визгами

Русский Колоколъ Дама в черных закрытых одеждах попыталась прорваться без очереди, а когда 25 человек объяснили ей правила, она разразилась нецензурной бранью, угрозами и криками.
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