Компания GA-ASI разработает тяжёлый БПЛА с гибридной двигательной установкой

Концепт тяжёлого многоцелевого БПЛА MQ-Next, 2021 г.Американская компания General Atomics Aeronautical Systems получила очередной заказ Пентагона на разработку тяжёлого беспилотного летательного аппарата.
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