Коллегия Минобороны: ставка на беспилотники, цифру и человека

В минувшую пятницу под руководством министра обороны Андрея Белоусова состоялось заседание Коллегии военного ведомства, на котором подвели итоги первого полугодия 2026 года и наметили планы до конца года.
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