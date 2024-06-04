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Новости экономики России

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Решение ОПЕК+ не стало причиной снижения нефти, но выступило катализатором

Brent подешевела на 4% до $77.7/барр. после объявления о продлении соглашения ОПЕК+/ Комментаторы, цитируемые Reuters, ссылаются на это решение, которое позволит России и Саудовской Аравии медленно свернуть дополнительные добровольные ограничения добычи начиная с октября.

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