Решение ОПЕК+ не стало причиной снижения нефти, но выступило катализатором

Brent подешевела на 4% до $77.7/барр. после объявления о продлении соглашения ОПЕК+/ Комментаторы, цитируемые Reuters, ссылаются на это решение, которое позволит России и Саудовской Аравии медленно свернуть дополнительные добровольные ограничения добычи начиная с октября.