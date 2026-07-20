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Токсичный воздух накроет большую часть Приморья

Токсичный воздух накроет большую часть Приморья

Жителей Приморского края предупредили о временном ухудшении качества воздуха. По данным Примгидромета, с 19:00 20 июля до 14:00 21 июля на большей части региона ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, сообщает PRIMPRESS.

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