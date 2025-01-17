Федор Болтин: историю создают люди

Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга рассказал о знаковых датах 2025 года Завтра в БКЗ «Октябрьский» состоится концерт «Я говорю спасибо Ленинграду» (6+), посвященный 82-й годовщине прорыва блокады.
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