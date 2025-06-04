Понять китайскую грамоту: Столыпинский клуб попытался разгадать главную загадку современности

Какое будущее готовит нам нынешнее тесное сближение с Китаем? Как правильно сосуществовать с великим соседом? Такие сложные вопросы поставили перед собой участники очередного заседания Столыпинского клуба, прошедшего под девизом «Понять китайскую ДНК: история, ценности, характер, формирующие политику».