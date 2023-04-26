Депутат Ревенко: «Почему можно заправиться коньячком и смотреть балет, но нельзя выпить пива и смотреть футбол?»

«Как марафонец, знаю, что пиво является титульным спонсором соревнований не только в футболе, но и в том числе в легкой атлетике.
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