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Фиаско «швиммвагена»: почему чудо-вездеход Фердинанда Порше не помог немцам на Курской дуге

Фиаско «швиммвагена»: почему чудо-вездеход Фердинанда Порше не помог немцам на Курской дуге

Когда я первый раз засобирался в Российский государственный архив кино- и фотодокументов (РГАКФД), знающие коллеги подсказали: если ищешь германскую фотохронику, подойди к работнице читального зала и тихо произнеси волшебные слова: «Трофейный фонд».

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