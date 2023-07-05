Фиаско «швиммвагена»: почему чудо-вездеход Фердинанда Порше не помог немцам на Курской дуге

Когда я первый раз засобирался в Российский государственный архив кино- и фотодокументов (РГАКФД), знающие коллеги подсказали: если ищешь германскую фотохронику, подойди к работнице читального зала и тихо произнеси волшебные слова: «Трофейный фонд».