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  • Олег Тимофеев
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«Шаромыжничал с протянутой рукой»: визит Зеленского в США не увенчался успехом

«Шаромыжничал с протянутой рукой»: визит Зеленского в США не увенчался успехом

Под табуреткой Зеленского стало на две ножки меньше. В отчаянной попытке заручиться поддержкой своего главного союзника, он отправился в США выпрашивать дополнительные 60 миллиардов долларов, которые обещал ему Байден, но заморозил Конгресс.

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