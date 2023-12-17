«Шаромыжничал с протянутой рукой»: визит Зеленского в США не увенчался успехом

Под табуреткой Зеленского стало на две ножки меньше. В отчаянной попытке заручиться поддержкой своего главного союзника, он отправился в США выпрашивать дополнительные 60 миллиардов долларов, которые обещал ему Байден, но заморозил Конгресс.
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