Южная Корея проведет первый за 10 лет военный парад для демонстрации силы

Южная Корея готовится провести свой первый крупномасштабный военный парад за десятилетие. Парад пройдет в городе-спутнике Сеула Соннаме во вторник в 16:00 по местному времени в ознаменование Дня вооруженных сил, который в Южной Корее обычно проходит без парадного шума.