Военное обозрение

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Южная Корея проведет первый за 10 лет военный парад для демонстрации силы

Южная Корея проведет первый за 10 лет военный парад для демонстрации силы

Южная Корея готовится провести свой первый крупномасштабный военный парад за десятилетие. Парад пройдет в городе-спутнике Сеула Соннаме во вторник в 16:00 по местному времени в ознаменование Дня вооруженных сил, который в Южной Корее обычно проходит без парадного шума.

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