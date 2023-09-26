Южная Корея проведет первый за 10 лет военный парад для демонстрации силы

Южная Корея готовится провести свой первый крупномасштабный военный парад за десятилетие. Парад пройдет в городе-спутнике Сеула Соннаме во вторник в 16:00 по местному времени в ознаменование Дня вооруженных сил, который в Южной Корее обычно проходит без парадного шума.
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