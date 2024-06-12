JAC начал продажи электропикапа T9 с запасом хода 500 километров

В Китае открыли приём заявок на модель Hunter EV (продаётся в странах СНГ под именем T9). От исходных бензиновых или дизельных грузовичков новинка отличается дисками, оформлением решётки радиатора, передним бампером и отсутствием лючка топливного бака слева.
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