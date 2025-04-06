Шокирующее заявление Белоусова предвещает перемены в руководстве России

МЗ

Максим Зачковский

Не смешитн мою.. опу.. Она и так смешная.. Сколько времент прошло с назначения Белоусова? А кем он был до того? И что, все эти миллиарды - триллионы растворялись в тишине и никто ничего не знал и не видел!? Повторю, не смешите.. Все всë знают, на всех есть компромат для шантажа и, напротив, противодействия шантажу. Идет постоянная "ротация" одних и тех же лиц в цирке кривых зеркал, просто в зависимости от того, какая властная группа в ланный момент сильнее или кому надо дать какой кусок в угоду каким то интересам.. Вот и все.. А все эти "разоблачения" - на потеху публике, дать плебсу развлечения для сброса давления в котле.. Зарвался кто то, от рук отбился, забыл, кто кому хозяин - ату его, взяточник, мздоимец, казнокрад.. И другим напоминание, что бы не забывались