Главные подозреваемые в похищении молодых россиян в Таиланде не задержаны

Поиски пропавших в Таиланде россиян - 22-летней Дианы и 17-летнего Романа - продолжаются уже шестые сутки, главные подозреваемые в их исчезновении не задержаны, несмотря на распространяемую в интернете информацию.
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