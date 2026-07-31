Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Главные подозреваемые в похищении молодых россиян в Таиланде не задержаны

Главные подозреваемые в похищении молодых россиян в Таиланде не задержаны

Поиски пропавших в Таиланде россиян - 22-летней Дианы и 17-летнего Романа - продолжаются уже шестые сутки, главные подозреваемые в их исчезновении не задержаны, несмотря на распространяемую в интернете информацию.

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