Умер бывший декан химфака ОмГУ Владимир Борбат. Педагогу было 87 лет. Новости Омска. Подписаться.
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Умер бывший декан химфака ОмГУ Владимир Борбат. Педагогу было 87 лет. Новости Омска. Подписаться.