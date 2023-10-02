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Хоценко поручил выделить 20 млн руб. для обеспечения газом Омской области

Хоценко поручил выделить 20 млн руб. для обеспечения газом Омской области

Правительство Омской области под руководством губернатора Виталия Хоценко приняло решение предоставить субсидии организациям на приобретение и поставку новых газовых баллонов для бытовых нужд жителей региона.

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