Хоценко поручил выделить 20 млн руб. для обеспечения газом Омской области

Правительство Омской области под руководством губернатора Виталия Хоценко приняло решение предоставить субсидии организациям на приобретение и поставку новых газовых баллонов для бытовых нужд жителей региона.
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