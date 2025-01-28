В Санкт-Петербурге в 2025 году нанесут дорожную разметку на 1094 улицах

Сезон обновления начнется в начале мая В 2025 году в Санкт-Петербурге собираются демаркировать более 105 тысяч квадратных метров дорожной разметки и нанести более 686 тысяч квадратных метров по 1094 улицам.
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