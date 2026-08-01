С начала года состояние богатейших бизнесменов России существенно сократилось На Западе отмечают, что с начала текущего года состояние .
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С начала года состояние богатейших бизнесменов России существенно сократилось На Западе отмечают, что с начала текущего года состояние .
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