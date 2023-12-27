Водяного оленя нового вида впервые сняли на видео во Владивостоке

В центре Владивостока на видео попала самка редкого водяного оленя, принадлежность благородного животного к этому не типичному для России виду подтвердили в пресс-службе национального парка Приморья «Земля леопарда».
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