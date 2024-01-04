Сербов пытаются вновь насиловать

В двухтысячном году в Сербии отработали технологию малонасильственного государственного переворота. С тех пор цветной бунт, придуманный в Соединенных Государствах Америки, проделан десятки раз по всему белу свету.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии