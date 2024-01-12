Мнения игроков, участвовавших в альфа-тестировании Suicide Squad Kill the Justice League, раз...

Мнения игроков, участвовавших в альфа-тестировании Suicide Squad Kill the Justice League, разделилисьSuicide Squad: Kill the Justice League выйдет всего через несколько недель, и предстартовая атмосфера вокруг игры не была особенно позитивной.
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