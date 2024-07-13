Житель Бурятии предстанет перед судом за убийство 15-летней давности

Житель Бурятии предстанет перед судом за убийство, совершенное 15 лет назад. По версии следствия, в июле 2008 года в селе Тухум города Гусиноозерска произошла ссора между двумя мужчинами, которая закончилась смертью одного из них от удушения.
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