Юный краевед из Молжаниновского стал победителем престижной олимпиады

На интеллектуальном состязании в столице, посвящённом православной архитектуре и истории нашей страны, ученик теперь уже 3К класса школы «Перспектива» Тихон Сероштанов блестяще защитил свою исследовательскую работу.
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