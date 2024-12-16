Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба дал развернутое интервью британскому изданию The Times. По его мнению, между Киевом и Москвой все еще существуют фундаментальные разногласия, которые делают невозможным мир между двумя воюющими странами.
Кулеба в интервью The Times: быстрого мира не будет, Европа Украину не бросит, а вместо НАТО нужны деньги на ВСУ
Комментарии
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Регина Толстоброва
Конечно, с украиной не договориться. Не договорная страна.
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22 час.
саша пупкин
Где ж таких родют???)))) Кулеба, ты такая кулеба))))
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22 час.
СК
Сергей Ковалев
они там все клоуны? - читают по бумажке, в которой какой-то дядя написал, что они субъект в глобальной политике. на деле даже не объект, а просто полено, брошенное в костер борьбы "больших пацанов". вроде бы не должны быть дураками, - учились то в одних университетах. однако здравствуйте - не хотят понять, что "помощь" будет поступать до тех пор, пока не будут решены вопросы подчиненности конкретно Европы. будет их мало, - кинут кого-нить из этого гнилого пояса от Балтики до Балкан. но это вопрос только времени, необходимого кукловодам для решения главного вопроса текущего дня - переустройство остающейся кормовой базы и подготовка к очередной "холодной войне", тока не с Союзам, как было раньше, а с новым БРИКС+, который тоже в состоянии формирования. добро и зло, день и ночь.., - дуализЬм! куды от него?
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59 мин.
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