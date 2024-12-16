Кулеба в интервью The Times: быстрого мира не будет, Европа Украину не бросит, а вместо НАТО нужны деньги на ВСУ

СК

Сергей Ковалев

они там все клоуны? - читают по бумажке, в которой какой-то дядя написал, что они субъект в глобальной политике. на деле даже не объект, а просто полено, брошенное в костер борьбы "больших пацанов". вроде бы не должны быть дураками, - учились то в одних университетах. однако здравствуйте - не хотят понять, что "помощь" будет поступать до тех пор, пока не будут решены вопросы подчиненности конкретно Европы. будет их мало, - кинут кого-нить из этого гнилого пояса от Балтики до Балкан. но это вопрос только времени, необходимого кукловодам для решения главного вопроса текущего дня - переустройство остающейся кормовой базы и подготовка к очередной "холодной войне", тока не с Союзам, как было раньше, а с новым БРИКС+, который тоже в состоянии формирования. добро и зло, день и ночь.., - дуализЬм! куды от него?