«Наша красавица»: Наташа Королева вывела в свет невестку после тяжелой операции

Певица Наташа Королева вывела в свет невестку после тяжелой операции. В личном блоге Мелисса Волынкина поделилась свежими кадрами с премьеры фильма в Москве, на которых слышно, как артистка назвала ее «красавицей».
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