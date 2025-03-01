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Мода и Шоу-бизнес

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«Наша красавица»: Наташа Королева вывела в свет невестку после тяжелой операции

«Наша красавица»: Наташа Королева вывела в свет невестку после тяжелой операции

Певица Наташа Королева вывела в свет невестку после тяжелой операции. В личном блоге Мелисса Волынкина поделилась свежими кадрами с премьеры фильма в Москве, на которых слышно, как артистка назвала ее «красавицей».

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