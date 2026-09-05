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Новости Липецка

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Липецкая область: гроза и сильный ветер ожидаются днём

Липецкая область: гроза и сильный ветер ожидаются днём

Жителей Липецкой области предупреждают о грозе и ветре до 20 м/с, ожидаемых в ближайшие 4-6 часов. МЧС рекомендует закрыть окна, выключить электроприборы и держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.

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