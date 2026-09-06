4 hurt in Sacramento shooting shortly after football stadium alert

Four people were hurt in an apparent mass shooting in Sacramento, Calif., early Sunday, hours after shots were fired during a college football game.
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