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4 hurt in Sacramento shooting shortly after football stadium alert

Four people were hurt in an apparent mass shooting in Sacramento, Calif., early Sunday, hours after shots were fired during a college football game.

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