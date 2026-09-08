Российские войска прижали ВСУ к Славянску и Краматорску За последние недели российские войска вплотную приблизились к еще остающимся под контролем ВСУ ключевым городам Донбасса – Славянску и Краматорску.
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Швеция мстит России за поражение Карла XII
Валентин ЛЕСНИК
Шведская Береговая охрана передаст десять катеров Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧУ).
«Швеция поддерживает Украину по нескольким направлениям и сейчас продолжает укреплять её морской потенциал», – заявил Карл-Оскар Болин, министр гражданской обороны Швеции.
«Эти катера будут использоваться для экстренных операций на воде, включая разминирование русел рек, потребность в котором трудно переоценить. В результате российского вторжения около 13500 квадратных километров украинских рек, озёр и побережья Чёрного моря загрязнены взрывоопасными предметами, а Украина превратилась в самую заминированную страну в мире», – радуется планам Стокгольма румынская печать.
Оно и понятно. Румыния боится появления русской армии в Одессе и у русла Дуная, где Бухарест мечтает разместить американскую военную базу. Стремление шведов усилить морскую составляющую украинской обороны весьма радует румын.
Шведы выделят €24 млн на укрепление украинской ПВО. Кроме того, Швеция уже внесла около €387 млн в 2025 – 2026 гг. в проект PURL, который позволяет союзникам по НАТО финансировать закупку американской военной техники для ВСУ. Дополнительно Швеция также внесла €27 млн в Фонд помощи и обучения НАТО для Украины (NSATU), Международный фонд для Украины (IFU), финансирующий закупки артиллерийских боеприпасов, беспилотников и разведывательных систем.
Масштабы шведской военной помощи украинским нацистам впечатляют. Такая помощь не случайна. Малейшего переноса внимания Вашингтона с Европы в Индо-Тихоокеанский регион оказалось достаточно, чтобы подстегнуть европейские прибрежные страны (Британию, Швецию, Данию, Норвегию) к следованию ярко выраженным атлантистским курсом во внешней политике.
Атлантизм – квинтэссенция политики коллективного Запада. Атлантизм противостоит континенталистским государствам, в первую очередь России, как самой влиятельной из них. Не полагаясь более на безоглядное участие США в военных авантюрах в Европе, европейцы решили быть более атлантистами, чем США, которые (наряду с Британией) являются воплощением атлантизма как такового.
Неоднократно получая по зубам от русских в прошлом (из шестнадцати войн против русских шведы пятнадцать раз уходили несолоно хлебавши, а первый крестовый поход шведов против Руси датируется 1142 годом), Швеция всегда выступает союзницей того государства, которое действует против России. Как только Вашингтон на роль такого государства назначил Украину, шведско-украинское партнёрство перешло в фазу роста.
На психологическом уровне шведы до сих пор не могут простить русским разгром Карла XII под Полтавой. При нём шведская армия была самой грозной силой в Европе, её считали непобедимой (в шведских войсках даже не было сигнала к отступлению, шведы считали, что всегда будут только наступать). Современные шведы помнят, что Полтава – это Украина, иуда Мазепа для них – герой, а российский император Пётр I – негативный персонаж. Взять реванш над русскими, да ещё на Украине – об этом мечтает каждый шведский русофоб!
Натовские стратеги верят, что их главным геополитическим призом от членства Швеции в альянсе будет превращение Балтийского моря во «внутреннее море» НАТО, а также усиление присутствия натовских войск в Прибалтике, которая является удобным плацдармом для военного давления на Россию. В настоящее время Балтике альянс уделяет повышенное внимание в связи с неудавшимися планами превратить во внутренний водоём альянса Чёрное море. Этому помешало воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Швеция и прочие скандинавские страны рапортуют об укреплении береговой военной инфраструктуры одновременно с военной-морской составляющей. Всё указывает на их желание взять Балтику под перекрёстный огонь. Карл II тоже хотел изгнать русских из Балтийского региона.
На наших глазах образуется региональный военно-политический союз, территориально окружающий Балтийское море: Германия – Польша – Литва – Латвия – Эстония – Финляндия – Швеция – Норвегия – Дания. Украина – стратегический придаток к нему и её функция состоит, с точки зрения шведов, в отвлечении внимания России от Балтики и связывании её боевыми действиями на восточноевропейском направлении, на подступах к Балтийскому региону.
Шведские правители всегда смотрели в сторону Польши и Украины, полагая, что контроль над ними облегчит Стокгольму путь к региональному лидерству. Оттого шведские полчища вторглись в Польшу в XVII в., а в XVIII в. – на территорию современной Украины.
Сегодня Польша и Украина состоят в союзе со шведами, такого удачного геополитического пасьянса в шведской истории ещё не было, и Стокгольм пытается воспользоваться ситуацией по полной.
Заглавная иллюстрация: Мозаика М.Ломоносова "Полтавская баталия"
Замена Bradley под угрозой: раскрыто уязвимое место новейшей БМП Lynx XM30
Военный обозреватель РИА Новости разобрал перспективы новейшей американской боевой машины пехоты Lynx и обнаружил уязвимое место, способное поставить крест на серийном производстве. Главная проблема кроется не в самой платформе, а в промышленных и технологических ограничениях.
Военный обозреватель РИА Новости Андрей Коц выразил сомнения в том, что США смогут наладить массовый выпуск боевой машины пехоты Lynx XM30. При этом он признал передачу первого прототипа войскам значимым шагом на пути замены устаревших M2 Bradley. Платформа разработана американским филиалом немецкого концерна Rheinmetall с применением цифрового инжиниринга и задумана как мобильный командный пункт, способный работать в связке с танками Abrams, наземными роботами и беспилотниками.
Конструкция и вооружение
Экипаж машины сокращён до двух операторов за счёт высокой автоматизации и необитаемой башни. Десант размещается ниже уровня основной броневой крыши, а изолированные отсеки для боеприпасов и топлива снижают риск детонации. Гибридная силовая установка позволяет передвигаться на небольшие расстояния практически бесшумно. БМП вооружена 50-миллиметровой пушкой с боеприпасами программируемого подрыва.
Защита и риски
Разработчики учитывали опыт современных конфликтов и главную угрозу — FPV-дроны. Машину планируют оснастить комплексом активной защиты, средствами радиоэлектронной борьбы, датчиками обнаружения воздушных целей и компактной лазерной установкой. Полевые испытания запланированы на весну 2027 года.
Реализация проекта упирается в технологические и логистические барьеры. У армии США нет опыта эксплуатации гибридных двигателей, а сложная цифровая начинка критически зависит от поставок полупроводников. Защиту придётся постоянно адаптировать под меняющиеся дроновые угрозы, а дефицит мощностей не позволит выпускать технику большими сериями.
«В условиях затяжного конфликта высокотехнологичные, но штучные экземпляры не способны изменить ход боевых действий», — считает Коц.
украинские беспилотники-перехватчики не справляются с новыми российскими БПЛА-камикадзе,