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Царьград

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Мэр Новосибирска призвал голосовать онлайн до 14 сентября

Мэр Новосибирска призвал голосовать онлайн до 14 сентября

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев призвал горожан воспользоваться дистанционным электронным голосованием на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы, которые состоятся с 18 по 20 сентября.

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