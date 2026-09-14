Врачи назвали причины внезапного учащенного сердцебиения

Пульс может внезапно участиться даже у человека, который спокойно сидит или лежит. Как пишет нидерландское издание PlusOnline, среди возможных причин — стресс, обезвоживание, жара, начинающаяся инфекция, кофеин, алкоголь и некоторые лекарства.