ФСБ ликвидировала агента СБУ, готовившего теракт в Запорожской области

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лина любимцева

Ты смотри тварь какой хитрожопый был... Хромает, типа инвалид, споткнулся типа и упал, а сам, под этот вид, взрывное устройство под машину подсунул!!... Я вот так думаю, что все-таки людям от власти вот так бросать машины на улицах не стоит. Свободный подход к ним, свободно можно что угодно подложить... Пусть будут осторожны. И сами выживут, и семьи свои не ввергнут в горе, и людей вокруг не перепугают...