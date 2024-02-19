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RT Russia

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ФСБ ликвидировала агента СБУ, готовившего теракт в Запорожской области

ФСБ ликвидировала агента СБУ, готовившего теракт в Запорожской области

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Ты смотри тварь какой хитрожопый  был...  Хромает, типа инвалид, споткнулся типа и упал, а сам, под этот вид,  взрывное устройство под машину подсунул!!... Я вот так думаю, что все-таки людям от власти вот так бросать машины на улицах не стоит. Свободный подход к ним, свободно можно что угодно подложить... Пусть будут осторожны. И сами выживут, и семьи свои не ввергнут в горе, и людей вокруг не перепугают...
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