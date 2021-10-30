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«Ювентус» хочет подписать Витцеля или Закарию в январе

«Ювентус» может усилить состав сразу несколькими новичками в январское трансферное окно. В сферу интересов туринского клуба входит нападающий «Фиорентины» Душан Влахович, за которого, как сообщалось ранее, «фиалки» требуют 60 миллионов евро.

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