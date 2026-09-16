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Татар-информ

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Путин: «Выборы станут ответом тем, кто хочет лишить Россию суверенитета»

Путин: «Выборы станут ответом тем, кто хочет лишить Россию суверенитета»

Президент России Владимир Путин заявил, что парламентские выборы станут ответом тем, кто стремится ослабить страну и ограничить ее суверенитет.

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