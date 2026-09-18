Можем, когда надо: отечественные квантовые компьютеры

Источник - investmoscow.ru Кубит к кубиту Сразу стоит оговориться, что квантовые компьютеры не являются заменой классическим кремниевым процессорам.
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