ФСБ пресекла попытку создать бизнес по перевозке мигрантов через границу под Смоленском

Два подельника с полным грузовиком нелегалов пытались скрыться от таможенников под Смоленском УФСБ России по Смоленской области задержало двоих подельников, которые пытались провести в Санкт-Петербург больше 10 мигрантов через границу в Смоленской области.
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