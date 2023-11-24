Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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ФСБ пресекла попытку создать бизнес по перевозке мигрантов через границу под Смоленском

ФСБ пресекла попытку создать бизнес по перевозке мигрантов через границу под Смоленском

Два подельника с полным грузовиком нелегалов пытались скрыться от таможенников под Смоленском УФСБ России по Смоленской области задержало двоих подельников, которые пытались провести в Санкт-Петербург больше 10 мигрантов через границу в Смоленской области.

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