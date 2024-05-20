Стало известно, как собираются бороться с опасной ездой курьеров

Предлагается ряд мер Пользователи электросамокатов и курьеры на электровелосипедах активно используют пешеходные зоны, что создает угрозу безопасности для пешеходов, особенно для уязвимых групп — детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, сообщает «Парламентская газета».