Стало известно, как собираются бороться с опасной ездой курьеров

Предлагается ряд мер Пользователи электросамокатов и курьеры на электровелосипедах активно используют пешеходные зоны, что создает угрозу безопасности для пешеходов, особенно для уязвимых групп — детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, сообщает «Парламентская газета».
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