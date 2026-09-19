Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

39 подписчиков

Калужский завод "КАДВИ" отметил 60-летие и получил Орден Почёта

Калужский завод "КАДВИ" отметил 60-летие и получил Орден Почёта

Завод "Калужский двигатель" отметил 60-летний юбилей. В честь этой даты губернатор Владислав Шапша вручил коллективу государственную награду - Орден Почёта, присвоенный по поручению президента России Владимира Путина.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым