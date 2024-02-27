Создатель NieR Automata заинтриговал геймеров своим недавним сообщением в X (Twitter)Японский геймдизайнер Ёко Таро (Yoko Taro), известный в первую очередь по серии NieR, на днях заинтриговал геймеров своим постом в X (Twitter).
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